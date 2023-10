In Emilia-Romagna la prima legge sui distretti del biologico | un passo politicamente importante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Con la recente approvazione della mia proposta di, l’è laRegione in Italia ad avere unaper l’istituzione e la promozione deidel. Non nascondo la grande soddisfazione personale, anche per l’approvazione all’unanimità. Il voto ha coronato un intenso percorso di condivisione e coinvolgimento dei territori e dei comitati promotori deidel. Al momento igià formati o in formazione, scendendo da Piacenza a Ravenna, sono il Biodistretto Alte Valli nell’Appennino Piacentino, Parmense, Toscano e Ligure, il Distrettodi Parma, quello in provincia di Reggio, il Biodistretto Valli del Panaro, il ...