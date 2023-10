(Di giovedì 5 ottobre 2023) commenta Cresce il fenomeno del. In esclusiva a 'Fuori dal Coro' un video amatoriale mostra un immigrato accasciato sul marciapiede inveire contro chi poco prima l'aveva ...

Leggi Anche Kata, sangue e tracce nell'ex hotel Astor dinon sono della bimba scomparsa Leggi Anche Rapimento Kata, la madre: 'Continuo a fidarmi di mio fratello Abel' Pochi giorni dopo la ...Una polemica che la sentenza didella sezione specializzata in materia di, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, non riconoscendo ...

Immigrazione a Firenze, il racket delle case nel quartiere Poggetto TGCOM

Non solo Catania. Sui migranti il governo bocciato pure a Firenze Domani

Un 25enne è stato arrestato in zona stazione a Castelfiorentino. Il giovane, di origini marocchine, è stato trovato con poco meno di cinquanta grammi di ...Il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell'Interno ha avviato una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione finanziati nell’ambito del ...