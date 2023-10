Ilary Blasi riconsegna i rolex a Francesco Totti | l’incontro in una banca segreta

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanha dovuto cedere alla fine: un anno e mezzo fa circahanno annunciato la loro separazione. Successivamente alla loro separazione e alla conferma della nuova storia dicon Noemi Bocchi, si era diffusa l’indiscrezione – poi confermatasi vera- cheavesse rubato tutti gli orologi dell’ex marito e che non volesse ridarglieli. L’ex campione della Roma infatti ha rivendicato con molta forza i famosi, mentre ...