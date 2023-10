Ilary Blasi consegna i Rolex in una cassetta cointestata con Totti Ma lui | all’incontro | fa qualcosa che scatena il gelo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Questo pomeriggio 5 ottobree Francescosi sono visti in una banca nel centro di Roma per ladeida parte della conduttrice. Tra i due ex coniugi – afferma la Repubblica che riporta dell’incontro – è calato il. A malapena, spiega la testata, hanno incrociato gli sguardi. Tutta colpa, stavolta, dell’ex stella della Roma.ha chiesto a un esperto che aveva portato con sé se i 3 orologi svizzeri fossero originali o meno. L’esperto ha confermato in sede che gli orologi ridati dalla ex moglie non erano falsi, ma originali. Quasi come se il Capitano non si fidasse fino all’ultimo della ex consorte. Perché la saga deinon è ancora chiusa Non è finita la saga dei. Anzi, è appena ...

C?è stato oggi in una banca di Roma l?incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti per la riconsegna dei Rolex . La showgirl, però, ne ha riportati solo ...

C?è stato oggi in una banca di Roma l?incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti per la riconsegna dei Rolex . La showgirl, però, ne ha riportati solo ...

Francesco Totti esi sono incontrati oggi, in una banca dell'Eur, per la riconsegna dei Rolex . I rapporti tra i due sono pessimi, il clima era gelido. La conduttrice ha riconsegnato tre orologi , che sono ...Questo pomeriggio 5 ottobree Francesco Totti si sono visti in una banca nel centro di Roma per la consegna dei Rolex da parte della conduttrice. Tra i due ex coniugi - afferma la Repubblica che riporta dell'incontro ...

Ilary Blasi sa sempre come far parlare di sé, e non solo per il gossip: ecco il look dell’autunno destinato a fare scalpore.Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati oggi, in una banca dell'Eur, per la riconsegna dei Rolex. I rapporti tra i due sono pessimi, il clima era gelido. La conduttrice ha riconsegnato tre or ...