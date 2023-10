Il Valencia accusa Vinicius Jr di aver mentito davanti al tribunale investigativo

...international support after making a stand against the last racist abuse he received from... L', molto più pesante di quanto possa sembrare, è relativa a due azioni intraprese dai Blancos....league football match betweenCF and Real Madrid CF at the Mestalla stadium inon ... Secondo i media spagnoli i veterani si sarebbero messi contro la società, con l'di preferire ...

Valencia accuse Vinícius Jr. of lying and demand rectification of his words Managing Madrid

"Il pubblico è pagato!": Coppa Davis, Wawrinka e le accuse shock a Piqué Tuttosport

Il Valencia scaccia via i fantasmi di un pessimo inizio di stagione e chiude una settimana perfetta vincendo a domicilio davanti agli oltre 9.000 del Carpena. I taronja fanno ritorno nella Capital del ...Dopo l'esperienza poco felice al Valencia, Gennaro Gattuso riparte dalla Francia. L'ex tecnico del Napoli ha firmato con l'Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo è stata lo stesso club francese con un ...