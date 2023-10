Il trucco di Infantino per assegnare il Mondiale 2034 all’Arabia Saudita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Che grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione“. Con queste belle parole la Fifa e il suo presidente Giannimercoledì 4 ottobre hanno infiocchettato l’annuncio dell’assegnazione dei Mondiali di calcio 2030, i più assurdi della storia. Si giocheranno in Spagna, Portogallo e Marocco, con i due Paesi europei e quello nordafricano che avevano unito le forze per essere certi di sbaragliare la concorrenza dell’Arabia. Ma il colpo di teatro è un altro: per celebrare il centenario della Coppa del Mondo, tre partite si giocheranno anche in tre paesi sudamericani: Uruguay, Argentina e Paraguay. Così viene spacciato ilsparso su tre continenti, per dare “un’impronta globale unica”, dice sempre la Fifa. Dietro la grande retorica, però, c’è solo una conseguenza pratica: la Coppa del Mondo...