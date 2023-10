Il testimone dell’incidente di Mestre | «Sono stato il primo ad arrivare | dal cavalcavia facevano foto e video»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) «Purtroppo non ho avuto l’appoggio quasi di nessuno ad aiutarmi, non c’era nessun altro con me. Ho corso da solo. C’erano altre macchine, stavano andando a casa penso, ma si fermavano prima e nessuno veniva ad aiutarmi. Chiamavo aiuto, chiamavo l’estintore, ei filmati dal». Bujar Bucai, cittadino di origine kosovara in Italia da 25 anni, all’Ansa e a TgCom racconta i primi concitati minuti dopo l’incidente diin cui hanno perso la vita 21 persone. Èilad: il suo locale si trova dall’altra parte della strada in cui l’autobus è precipitato. «Stavo vicino alle vetrate parlando col mio socio e un fornitore», raconta il titolare del bar, «quando ho sentito un rumore e ho visto molta polvere da quella parte. Ho iniziato a correre, ...