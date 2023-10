Il Tar boccia il decreto del governo sulla cannabis light Da domani può riprendere la vendita | decisione finale il 26 ottobre

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il Tar del Lazio hato ilministeriale dello scorso 7 agosto scorso, che ha disposto l’inserimento nella tabella dei medicinali dei prodotti a base di cannabidiolo per uso orale, vietandone la. Laaccoglie un ricorso presentato il 3dall’associazione Imprenditori Canapa Italia (Ici) disponendo la sospensione dele rendendo, quindi, di nuovo consentito il commercio al pubblico dei prodotti. Il provvedimento del tribunale amministrativo stabilisce l’inefficacia delfino alla camera di consiglio che è stata fissata per il prossimo 24. “Ci auguriamo che in quella data il Tar confermi la sospensiva di unche colpisce un’intera filiera:dai produttori alla ...

Dopo la decisione maturata a settembre, arriva quella definitiva a ottobre. Così come segnala L'Adige, il Tar di Trento ha deciso per la ripetizione ...

A darne notizia in una nota è l'Associazione ICI " Imprenditori Canapa Italia che lo scorso 3 ottobre, assistita dallo studio legale Prestige Legal & Advisory, ha depositato un ricorso alin cui "...Il Veneto cercava 47 psicologi ma, a distanza di due anni dal primo concorso bandito, non solo gli psicologi non sono stati assunti, ma il concorso è tutto da rifare e Azienda Zero sarà chiamata a ...

Servizi educativi. Il Tar boccia il ricorso di Solco e Seacoop ... il Resto del Carlino

Il Tar boccia il decreto del governo sulla cannabis light. Da domani può riprendere la vendita, decisione… Il Fatto Quotidiano

A darne notizia in una nota è l’Associazione ICI – Imprenditori Canapa Italia che lo scorso 3 ottobre, assistita dallo studio legale Prestige Legal & Advisory, ha depositato un ricorso al Tar in cui ...Per le due società il bando era troppo concentrato sul prezzo, ma i giudici hanno ritenuto l’appalto del Circondario corretto. Il Comune: "Giudizio chiaro e netto". Ma non si esclude l’appello. .