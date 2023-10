Il suolo si alza | il vulcanologo | scenari da brividi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un piano di evacuazione in caso di evento di bradisismo grave nella zona dei Campi Flegrei. Ci lavora il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che porterà un decreto apposito in Consiglio dei ministri. Mentre quello per l'evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio c'è già. Ora a parlare è Giuseppe De Natale, geologo e fisico di solida fama internazionale, dal 2013 al 2016 Direttore dell'Osservatorio Vesuviano, coordinatore del progetto Campi Flegrei Deep Drilling Project, premio Sergey Soloviev 2018 dall'European Geosciences Union, e dirigente di Ricerca dell'Ingv. L'esperto è netto: "L'avevo previsto e scritto già nel 2018, non fui ascoltato". Come si legge su Quotidiano Nazionale, De Natale è convinto da tempo di quanto poi realmente sta accadendo: "Innanzitutto ci tengo a precisare che quanto dirò non rappresenta necessariamente la posizione ufficiale ...