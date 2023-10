Il sindaco Sala | «Il modello Milano non è finito e io non sono stanco»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilnon è affatto al capolinea. Mentre ilBeppesi sente «un estremo difensore per quanto ha prodotto fino a oggi: farla diventare una città internazionale, ponendo però allo stesso tempo sempre attenzione al welfare». In un’intervista rilasciata a Repubblica il primo cittadino va all’attacco. E di fronte all’obiezione di una città solo per ricchi replica così: «Non mi sfugge che c’è una parte dell’elettorato che possa sentirsi un po’ delusa. Epiù che disponibile a una riflessione su come riadattare questodi fronte a una realtà che è cambiata radicalmente negli ultimi 3-4 anni. I dati ci dicono intanto che aaumentano i residenti, le università fanno il pieno, c’è un boom del turismo». E ancora: «Quello che mi ...