Il servizio sulla laurea di Fabbri scatena Scanzi | l' attacco clamoroso a Mentana

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dario, noto al grande pubblico dallo scoppio della guerra in Ucraina per essere diventato l'esperto di geopolitica di riferimento negli speciali del direttore del Tg La7 Enrico, negli ultimi mesi è finito al centro di una polemica sul suo titolo di studio. L'economista Riccardo Puglisi ha adombrato il dubbio che, a differenza delle varie biografie presenti in rete, non fosse laurato in Scienze politiche come riportato da varie fonti. Alla fine, dopo una serrie di botta e risposta in cui è stato tirato dentro ancheha ammesso di non aver conseguito laper concentrarsi, da autodidatta, sulle tematiche che riteneva più importanti, Questo non gli ha precluso ruoli importanti, anche prima delle ospitate in tv, come quelli in Limes e la collaborazione con esperti di ...