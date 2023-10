Il salario minimo fa bene a tutti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Con la calma di chi ha il sederino all’asciutto, e può permettersi di cincischiare tra i bizantinismi delle nostre procedure, ieri il Cnel ha espresso il primo parere sulper legge. Cosa scrivere nel documento finale non è difficile, e non occorre certo la scienza del presidente Brunetta con la sua corte di ben 64 consiglieri per svelare quello che sanno perfettamente quattro milioni di lavoratori che oggi in Italia sgobbano per uno stipendio da fame. Uomini e donne che lo Stato permette di sfruttare, grazie alle supercazzole deificiari finali – imprese e cooperative – e la complicità di diversi partiti. D’altra parte, solo un Paese che si beve tutto ciò che fa comodo al potere può credere che aumentare la paga oraria ad almeno a nove euro l’ora manderà in malora la nostra economia, facendo scendere i salari di chi ...