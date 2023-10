Il ritorno di The Apprentice | le anticipazioni del programma di Briatore

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È statoa renderlo noto Dalla sua pagina Instagram, Flavioha fatto sapere che presto tornerà The. Ilandava in onda quasi 10 anni fa, prima su Cielo e poi su Sky. Si cercavano i nuovi manager, selezionati e giudicati proprio da Flavio. Ilandrà in onda la prossima primavera su Rai Due, prodotto da Fremantle. Tv Blog, intanto svela il meccanismo di The. Sul sito si legge: “Ci saranno dei giovani fra i 19 ed i 35 anni che dovranno misurarsi in tutta una serie di prove, che dovranno stabilire la loro attitudine a diventare un manager”. Vi saranno poi due squadre, con uomini e donne, che dovranno sfidarsi per superare vari step. La nuova stagione di The, il dovrebbe essere ...