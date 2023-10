Il problema non è il generale Vannacci | ma le destre che ne condividono le opinioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) di Valerio Pocar Il clamore suscitato da certe affermazioni contenute nel libro di unparacadutista non sì è ancora sopito e forse non è troppo tardi per tornare in argomento. Non per unire le nostre parole ai molteplici commenti sul libro e neppure per dire la nostra sulmedesimo, ché l’uno e l’altro hanno già goduto e ancora godono della loro ora di celebrità, diciamo pure immeritata. In proposito vogliamo soltanto esprimere un certo rammarico nell’aver trovato conferma del sospetto che, a torto o a ragione, molti nutrono: che nelle forze armate continui ad annidarsi un certo numero, si spera di limitata entità, di militari “benpensanti”, la formazione intellettuale e il patrimonio di valori dei quali risalgono a tempi remoti e non corrispondono certo alla modernità degli strumenti bellici a loro disposizione e loro affidati. Non ...