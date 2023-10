Il Premio Nobel per la Letteratura a Jon Fosse

Il Premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Bawendi , Brus ed Ekimov . Ecco la motivazione che ha portato a questa scelta. Proseguono le ...

Il premio è andato a Alexei Ekimov, Louis Brus e Moungi Bawendi, per il loro contributo allo sviluppo dei quantum dot e al campo delle ...

L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Chimica 2023 a Moungi G. Bawendi , Louis E. Brus e Alexei I. ...

Il 4 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsaApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su ...

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov hanno vinto il Nobel per la chimica 2023 per il loro contributo alla scoperta e produzione dei ...

Da Jean Paul Sartre a Bob Dylan, sono molti gli scrittori che hanno rifiutato il Nobel per la letteratura , uno dei premi più ambiti al mondo

Pochi giorni fa è stato consegnato ilper la medicina all'ungherese Katalin Karikó di 68 anni e all'americano Drew Weissman di 64, che hanno messo a punto il metodo dell'Rna usato per i ...Alle 13 l'Accademia Svedese dirà quale scrittore o scrittrice riceverà l'importante ...

Salute Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Katalin Karikó (nella foto) e Drew Weissman per le loro ricerche di genetica, usate in seguito nello sviluppo dei vaccini a mRna contro il ...«Ci sono persone che cercano di nascondere gli effetti del cambiamento climatico anche se ormai sono davanti agli occhi di tutti. Penso che un punto fondamentale della ...