Il Premio Nobel per la Letteratura a Jon Fosse | ecco chi è lo scrittore e drammaturgo norvegese

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Jonè ilper la2023. Il 64enneha pubblicato il suo primo romanzo – Rosso, nero – nel 1983, successivamente ha scritto romanzi, racconti, poesie e libri per bambini, ma anche opere e saggi teatrali. Le sue opere sono state tradotte in più di quaranta lingue. La sua produzione letteraria e teatrale l’ha reso celebre soprattutto tra Norvegia (dove è venerato), Francia, Gran Bretagna, molto meno negli Stati Uniti. Come scrive la Treccani: fin dal suo primo romanzo troviamo già “compiutamente espressa la sua cifra stilistica, caratterizzata da una scrittura scarna e spietata, pronta a cogliere tutte le contraddizioni del linguaggio e delle reti relazionali, indagando temi quali la labilità della ...

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov hanno vinto il Nobel per la chimica 2023 per il loro contributo alla scoperta e produzione dei ...

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va allo scrittore norvegese Jon Fosse . L'articolo Il Premio Nobel per la Letteratura a Jon Fosse proviene da ...

13.05per la Letteratura a Jon Fosse Il2023 per la Letteratura è stato assegnato all'autore norvegese Jon Fosse. Nato nel 1959, Fosse è stato premiato "per i suoi lavori teatrali e prosa che danno voce all'indicibile", si ...Ilprestigioso è stato assegnato allo scrittore norvegese per "la drammaturgia e la prosa innovativa che danno voce a ciò che non su può ...

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va a Jon Fosse. Lo scrittore e drammaturgo norvegese, 64 anni, ha esordito nel 1983 ed è ritenuto tra gli autori più significativi del teatro contemporaneo.Fosse ha avuto la meglio, ovviamente, su alcuni dei migliori autori al mondo. Come ogni anno erano tanti e tante coloro che avevano la possibilità di portare a casa il premio più prestigioso nella ...