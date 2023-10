Il pm anti-governo alla manifestazione pro-migranti? Salvini posta video e domanda Serve una risposta

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 ottobre 2023) «Assassini, Assassini». Fa davvero impressione guardare ildellaavvenuta a Catania a favore dei migre contro l’allora Ministro dell’Interno, Matteo. Fa impressione vedere dei ragazzi insultare dei poliziotti, uomini dello Stato, va sempre ricordato. Ragazzi esagitati, invasati, davai quali c’è una donna che è lì con loro. Non dice nulla, non urla ma nemmeno difende gli agenti in tenutasommossa. Secondo il leader della lega che hato sui social quello che è rapidamente diventato «ildel giorno» quella donna sarebbe Iolanda Apostolico, la giudice del Tribunale di Catania che ha rimesso in liberà pochi giorni fa 4 tunisini (due dei quali pregiudicati) dichiarando «illegittimo» l’ultimo decreto ...