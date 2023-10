Il patto dei figli di Berlusconi sull’eredità | così il Fisco rischia di restare a zero

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’eredità di Silvioè valutata tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Ma per ilitalianodi diventare un flop. Perché il patrimonio netto degli eredi ammonta solo a 458 milioni di euro. Lo ha certificato la sua pubblicazione, arrivata dal notaio Mario Notari di Milano. Del totale una somma pari a 423 milioni riguardano le varie holding che controllano Fininvest. Gli investimenti immobiliari ne valgono 35. Nel totale ci sono le tre ville intestate all’ex premier e un box a Trieste, eredità di un cittadino. Queste sono le cifre in base alle quali sarà calcolata l’imposta di successione, se verrà riscossa. A parte gli 81 mila euro di imposta di registro. Ma, spiega oggi Repubblica, gli eredi chiederanno l’esenzione. Possono farlo, spiega il quotidiano, in base alla legge. L’imposta di successione Il testo unico ...

Via libera all’iniziativa che il governo ha messo in piedi per contrastare l’inflazione. È stato sottoscritto ieri (giovedì 28 settembre, ndr) a ...

...testo unico sull'imposta di successione del 1990 infatti prevede che i trasferimenti a favore... Untra i figli di Berlusconi infatti prevede esattamente questo. Al punto 5) dell'Accordo tra ...Migranti, il Consiglio Ue approva ilsu immigrazione e asilo. Meloni: passi in... Il ministro ... Femminicidi, alle 18 il consiglioministri sulle nuove misure Il provvedimento prevede tra l'...

Migranti, il “patto” per le emergenze (dopo la mediazione tra Italia e Germania) Avvenire

Ong, la retromarcia di Berlino sblocca il patto sulle migrazioni Il Manifesto

Domani il trasferimento con gli esperti dell’Icr e della Sovrintendenza. Poi saranno elaborate le modalità di un restauro che resista nel tempo. Tensostruttura in Cittadella per le prove delle coreogr ...Prefettura di Pavia e Comune sottoscrivono protocollo d'intesa per contrastare truffe agli anziani. Attività di prevenzione finanziate dal Ministero dell'Interno per 17mila euro.