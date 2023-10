Il Parma sta con Abodi | supporto per la proposta sui nuovi stadi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il comunicato ufficiale delsulladi Andrea, Ministro dello Sport, per iin Italia Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – «Calcio plaude alladel Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, che ha individuato nella possibile nomina di un Commissario di Governo per gliuna soluzione per dotare il Paese di impianti sportivi dai più elevati standard internazionali, “uniformando il procedimento e mettendo tutti nella stessa condizione”.Dal 2021 il nostro Club è impegnato in un percorso finalizzato a consegnare alla comunità, alla quale è legato da identità e senso di appartenenza, unoo contemporaneo, rispettoso della vocazione ...