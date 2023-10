Il Newcastle strapazza il Psg  Tutti i risultati di Champions

... Ugrinic [YB] 48', Itten [YB] 61' rig., 88' Bukari [SR]) Classifiche Girone E Atletico Madrid 4 Lazio 4 Feyenoord 3 Celtic 0 Girone F4 PSG 3 Milan 2 Borussia Dortmund 1 Girone G Manchester ...Nelle partite odierne della ventottesima giornata di Premier League il Chelseain trasferta il Burnley per 4 - 0, tutti i gol nel secondo tempo con doppietta di Havertz. ...- ...

Il Newcastle strapazza il Psg. Vincono City, Barca e Atletico. Tutti i ... ilGiornale.it

Champions, la classifica del Gruppo F: il Newcastle supera il PSG, Milan terzo TUTTO mercato WEB

Il Newcastle demolisce il PSG, vittorie di City e Barcellona Vittorie esterne per Barcellona e Manchester City. I blaugrana sbancano Oporto grazie alla rete di… Leggi ...Il Newcastle alla prima in casa, dopo il pareggio contro il Milan, strapazza per 4-1 il PSG e vola in testa al gruppo F, superando proprio i parigini. Partita mai in discussione e sempre in controllo ...