Il Napoli è tornato | Sportitalia elogia ADL | “Ci aveva visto giusto!”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La redazione disi è soffermata sull’inizio di stagione delguidato da Garcia e De Laurentiis. Ilnon ha iniziato brillantemente questa nuova stagione, salvo poi riprendersi in corsa e far ricredere tutti coloro che ci hanno messo pochissimo a criticare il gioco ed il momento degli azzurri guidati da Garcia. A dire la propria è anche la redazione diche ha riconosciuto proprio questa crescita nel corso delle giornate: “Finalmente il. Dopo un inizio horror di stagione, la formazione di Rudi Garcia sta iniziando a macinare gioco. La prestazione in Champions League contro il Real Madrid ha dimostrato che i partenopei stanno cancellando le scorie negative dell’inizio di stagione. Garcia è stato giustamente criticato, perché la squadra di quest’anno sembrava la ...

Alla vigilia di Napoli - Real Madrid , Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match di Champions League: LA ...

Ile Piotr Zielinski non si sono ancora giurati amore eterno attraverso una firma che ... Con l'arrivo di Garcia , Zielinski èa ricolorire il ruolo di mediano nel centrocampo a 3 e ...Khvicha Kvaratskhelia èma per molti, a dire il vero, non era mai andato via. L'attaccante georgiano delha sofferto una crisi da astinenza dal gol piuttosto evidente. Lo si è capito in maniera chiaro quando ...

Arriva il Cicciobello ispirato ad Osimhen ma il Napoli non ne sa nulla Corriere dello Sport

Napoli-Real Madrid, un tifoso: «Sono entrati illegalmente col mio ... IlNapolista

Gli azzurri però sono tornati ad essere favoriti per il campionato. La Viola ha i mezzi per mettere in difficoltà il Napoli, ma il Napoli mi sembra essere tornato un tutt'uno tra squadra, allenatore e ...Ci sono state molte difficoltà che hanno creato caos e polemiche in questo ultimo periodo ma ora la situazione è tornata a farsi incandescente. Osimhen (LaPresse) – stopandgoal.net 05102023 Osimhen e ...