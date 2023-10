Il “Malleygate” prova degli errori di Obama e Biden sul nucleare iraniano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sembra infinita la telenovela del “”, che coinvolge Robert Malley, rappresentanteStati Uniti per l’Iran ora sospeso. Il caso Malley Malley, presidente dell’International Crisis Group dal 2018 al 2021 e nel 2014 scelto daper condurre i negoziati per l’accordo sul, come riporta Tablet ha contribuito a finanziare, sostenere e dirigere un’operazione di intelligence iraniana finalizzata a influenzare gli Stati Uniti e i governi alleati, secondo una serie di e-mail del governo. In particolare, aiutando a infiltrare un agente d’influenzadi nome Ariane Tabatabai in alcune delle posizioni più delicate del governoStati Uniti: prima presso il Dipartimento di Stato e poi presso il Pentagono, dove ha prestato ...