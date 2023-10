Il M5S compie 14 anni E Conte festeggia con 200 gruppi territoriali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Stiamo attraversando un momento di grande entusiasmo. Abbiamo dato vita a oltre 200, stiamo realizzando quell’architettura statuaria che avevamo previsto con il nuovo corso, dopo l’organizzazione centrale che ha richiesto fatica e più tempo del previsto. Abbiamo fatto un passo significativo, per la prima volta abbiamo votato e deciso a grande maggioranza di richiedere il 2×1000, siamo stati anche premiati, come prima volta, perché abbiamo avuto una somma consistente che andrà anche al finanziamento di progetti locali promossi dai. Non potevo destinarla tutta ma sarà strumento importante per alimentare anche l’azione politica sui territori e rafforzare la nostra presenza”. In queste poche parole è condensato tutto il senso di rinnovamento che, nonostante i ritardi e gli eccessivi ...