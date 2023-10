Il linguaggio del corpo rivela tutto | cosa guardare per capire se piaci ad una persona

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Conoscere e imparare ildelpuòrsi utile in ogni occasione sociale, dal lavoro alle amicizie e in amore. Ognuno di noi si muove inconsciamente, ma ogni piccolo gesto significa qual, perché esprime la miriade di sentimenti ed emozioni che in ogni istante avvertiamo. Se noti questi particolari gesti, è cotto di te! – grantennistoscana.itNon a caso la gestualità è da sempre studiata a livello psicologico, e non è nemmeno un mistero che la conoscenza delnon verbale sia usato a scopo terapeutico ma anche manipolatorio. Tutti possiamo però scoprire qualdi interessante, anche senza tuffarci in libri sulla psiche o frequentando l’università. In questo articolo ci soffermiamo in particolare in uno dei movimenti delche sta a ...