Il governo proroga lo stato di emergenza per l’arrivo di migranti e quello per l’isola Ischia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il Consiglio dei ministri ha deliberato la, di 6 mesi, dellodigià deliberato in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di personein ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi. Lod’dichiarato lo scorso 11 aprile.di un anno invece dellodigià deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio deldia partire dal 26 novembre 2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mutuo under 36: Governo verso la proroga. Nuovi limiti di reddito? Mutuo under 36: il lavoro del Governo Meloni sulla Legge di Bilancio per il ...

Caro-bollette , il governo proroga i bonus per luce e gas: a chi spettano Tornano i bonus , ma non per tutti. Il governo Meloni punta a proroga re gli ...

... ha deliberato la, di 12 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli ...2 milioni di euro, tutte risorse finanziarie approntate dallo Stato, dal. Abbiamo chiesto ...... la, di 12 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 | www.governo.it Governo

Mercato tutelato: il governo prepara una nuova proroga Avvenire

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di 6 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in ..."Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di 6 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in co ...