Il gesto notturno di Chiara Ferragni spiazza tutti | l' ultima su Fedez

(Di giovedì 5 ottobre 2023)rompe il silenzio social. L'influencer ha ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito, ricoverato da giovedì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna e che lo hanno costretto ad effettuare varie trasfusioni di sangue. "Vi leggo e vi sono grata", ha scritto intorno a mezzanottesu X, corredato da due cuoricini e da un paio di mani giunte come ringranziamento. Un post che ha subito fatto il pieno di like e commenti. Nella notte tra l'1 e il 2 ottobreera stato nuovamento portato in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un'altra ulcera. In questi giorni ha spesso ricevuto la visita della moglie ...

È ildi un uomo che si getta tra le fiamme, per portare in salvo la sua piccola, estraendola ... Sono gli psicologi, arrivati immediatamente in quell'incubo: per parlare, aiutare, ...... in una serata come tante, si è recato in un noto localedi Chester, città inglese situata ... Tuttavia, Rule aveva avuto dubbi sulle conseguenze legali del suo, ma poi si era ...

Abbraccio: un gesto che fa bene al cuore e al corpo TGCOM

Tragedia di Mestre, gli eroi della notte La Stampa

Non si conosce ancora la motivazione, se per rubare le monetine contenute all'interno o come banale gesto di ottuso vandalismo. In ogni caso si tratta di un'ulteriore immagine di inciviltà e degrado ...I migranti scalzi tra le fiamme, i vigili del fuoco in lacrime e il papà che salva la figlia: «Di fronte a noi una scena straziante» ...