Il gesto di Ilary sui Rolex reclamati da Totti | nuovo colpo di scena

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un anno e quattro mesi dopo, idi Francesccotornano a casa del capitano. Un passo indietro: giugno 2022.Blasi, con una ventina di giorni di anticipo rispetto al comunicato che annunciava al mondo la sua separazione dall'ex numero 10 della Roma, preleva di nascosto gli orologi dalla cassetta di sicurezza cointestata. I preziosi spariscono e la Blasi diventa per oltre 16 mesi l'unica ad averli a disposizione, nonostante gli inviti a restituirli all'ex arrivati dal giudice di primo grado prima e dal collegio di appello poi. Nessuna volontà da parte della showgirl di metterli nella disponibilità di entrambi e ogni scusa è stata buona per ritardarne la restituzione. In attesa della decisione dei magistrati su chi sia il legittimo proprietario dei pregiati orologi, la svolta: venerdì 6 ottobre 2023 in una banca dell'Eur, ...