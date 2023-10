Il futuro che spaventa

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La guerra in Ucraina è sotto gli occhi di tutti da un anno e mezzo e tutti ne vediamo le tragiche conseguenze. Ma, non so se l’avete notato anche voi, quella guerra è solo la punta dell’iceberg perché nel mondo stanno avvenendo fatti molto preoccupanti che mi inducono a pensare che qualcosa stia cambiando negli ...

2023-09-29 11:52:29 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: EIl ...

Kate non seguirà William a Singapore per stare vicino al figlio maggiore, che deve affrontare i test di di ammissione alla scuola superiore

... per consentire alla Capitale d'Italia, ai suoi abitanti e all'intero Paese di avvalersi dei benefici di carattere economico e socialene deriveranno nel presente e nel". Cosi in una nota,...... esacerbati da un basso tasso di prontezza operativa per gli Mbt e da una flottainvecchia". L'Abrams quindi non sarà in grado di affrontare unconfronto diretto con la Cina per difendere ...

Che futuro ci aspetta Comune di Ozzano dell'Emilia

Dormire in piedi con Giraffenap: il futuro che non ci meritavamo Futuroprossimo

Questa serata è stata concepita come un’opportunità per proiettarci verso il futuro con coraggio e spirito d’innovazione, facendo tesoro e valorizzando quanto di positivo fatto finora. Sono convinto ...La comunità che ha rischiato di sparire per sempre con la tragedia di 60 anni fa oggi pensa al futuro. L'esempio dell'ex scuola trasformata in centro per la cultura contemporanea Nell'abitato di Casso ...