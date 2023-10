Il fermo al posto di blocco | la scusa goffa e 5 100 euro di multa | cosa hanno scoperto

Leggi su today

(Di giovedì 5 ottobre 2023) "Ho dimenticato la patente a casa". Ma no, non era affatto così. Beccato alla guida senza patente, gli era stata revocata: è stato sanzionato per 5.100e la sua vettura è stata sottoposta aamministrativo per tre mesi. È successo a Botticino, comune in provincia di Brescia: qui...