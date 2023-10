Il disastro di Mestre | specchio dell’Italia nel bene e nel male

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ildi, nel quale sono perite 21 persone e altre sono rimaste gravemente ferite, presenta a ben vedere taluni aspetti paradigmatici, specie se analizziamo attentamente, senza sottrarci a un giudizio severo, i comportamenti tenuti dalle persone che, in un modo o nell’altro, ne sono state coinvolte o comunque vi si sono rapportate. Cominciamo dalle vittime. Stupisce la presenza al loro interno di ben sei cittadini ucraini. La popolazione ucraina, emigrata a milioni per effetto della guerra in corso, ne costituisce la vittima principale e ciò va riconosciuto senza mezzi termini e vanno adottate tutte le misure idonee a garantire a questi profughi, come a tutti coloro che sono costretti a lasciare il loro Paese per effetto di conflitti o di altri avvenimenti catastrofici, un diritto all’asilo e alla sicurezza fisica, psicologica, giuridica ...