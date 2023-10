Il digitale è il mestiere del presente | ma servono competenze

Leggi su europa.today

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La maggior parte delle aziende, ormai, si muove anche in campo. Non tutte lo fanno in maniera professionale, ma in generale si è capito che è fondamentale essere presenti anche online e sulle piattaforme. Ilè ancora per larga parte una terra inesplorata e con la pandemia si è...