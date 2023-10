Il ‘Classico’ di Benevento apre ai ‘gender’ | la dirigente De Vito risponde alla critiche

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCi sarebbe anche il Liceo Classico ‘P. Giannone’ ditra le numerose scuole italiane che hanno adottato la ‘carriera alias‘, in pratica gli alunni, anche minorenni e senza consenso dei genitori, possono chiedere di essere trattati in base all’identità di genere autopercepita e non al sesso biologico: in registri, elenchi e documenti scolastici si sostituisce quindi il nome anagrafico con quello scelto per la nuova identità di genere. Di conseguenza anche l’utilizzo di bagni e spogliatoi sarà in base al “genere auto-percepito”. E’ quanto riporta il sito provitaefamiglia.it, una associazione ONLUS che opera in favore dei bambini, delle madri e dei padri, difende il dirittovita dal concepimentomorte naturale, promuove la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, e sostiene la ...