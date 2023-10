Il Cardinal Pizzaballa ricevuto dal presidente Mattarella

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma. Ildella Repubblica, Sergio, ha offerto mercoledì 4 ottobre, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale colazione in onore dei nuovii italiani nominati nel Concistoro del 30 settembre 2023, ile Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le chiese Orientali, ile Pierbattista, Patriarca Latino di Gerusalemme, ile Agostino Marchetto, Nunzio Apostolico. Erano presenti ile Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ile Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia e Francesco Di Nitto, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.

La diocesi e il Comune di Bergamo in festa per la creazione a cardinale del conterraneo Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. L'intera comunità bergamasca si prepara così ad accogliere il ...In mattinata, nel corso di un consiglio comunale straordinario, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota conferiranno al cardinale Pizzaballa la ...