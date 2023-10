(Di giovedì 5 ottobre 2023) I bus elettrici hanno ripreso a portare gli ospiti in Laguna. “Ci vediamo a Rialto, oggi spritz per tutti”

... scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei: gente in strada La storianeo sposi croati Marko ... Come le altre vittime, anche loro alloggiavano alHu di Marghera. Marko è ricoverato in terapia ...Giù stanno portandofiori . "Non conoscevo i viaggiatori del pullman, ma ho sentito che sono ... Partiti dalla Croazia, stavano in un bungalow al campeggio Hu di Marghera: "in Town". Erano ...

Il camping dei turisti che sognano Venezia a prezzi low cost la Repubblica

Isamar Holiday Village nella classifica dei 10 migliori camping d’Italia ChioggiaTV

MESTRE. Forse tutto quello che c’è da vedere è questo guardrail di settant’anni fa, come una vecchia ringhiera rimasta a fare da baluardo nel tempo ultramoderno di Venezia, capitale mondiale del turis ...Lei di 25 anni, ha perso la vita. Lui di 24 in Rianimazione: si conoscevano fin da piccoli. Erano in viaggio di nozze in Italia ed erano stati anche a Roma e Firenze ...