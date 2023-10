Il burnout non esclude i lavoratori IT

Leggi su fmag

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il settore tech in Italia è in continua crescita. La pandemia, in modo particolare, ha accelerato la digitalizzazione in molte industrie, aumentando la domanda di software, servizi cloud, piattaforme di collaborazione e tecnologie digitali. Se, da un lato, questo ha generato l’emergere di nuove opportunità, dall’altro, tale crescita ha portato a un aumento della pressione sulle risorse umane e a un’accelerazione del ritmo di lavoro; fattori che, se non gestiti adeguatamente, possono influenzare negativamente la salute mentale e fisica deifino a ridurre la loro qualità di vita. E anche l’IT, gallina dalle uova d’oro per i, diventa un settore a forte rischio. Settore tech e: cosa sta accadendo Ilè un problema diffuso tra i professionisti tech. Dai dati derivanti dall’ultima ...