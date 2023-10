Igor Mulas | “Su dimmi” il titolo del nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dal 6 ottobre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Su”, ildi. “Su” è un brano che racconta la nascita di un sentimento importante. Una storia che per potersi concretizzare ha bisogno di certezze e di parole sincere. Solo così potranno aprirsi le porte a quel coraggio che tutto sa muovere e creare. Quel coraggio che da tempo è prigioniero del passato! Spiega l’artista a proposito del brano: “Surappresenta una realtà ben precisa nell’universo dei sentimenti e cioè la paura di mettersi in gioco anche quando si è consapevoli di aver trovato la persona giusta. Dovremmo alleggerire i pensieri, fare silenzio ed ascoltare ciò che la saggezza del cuore vuole dirci. Questo è ...