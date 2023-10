Idrata | nutre e coccola | la crema più amata dalle star può essere tua a 15 euro

Leggi su dilei

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Prendersi cura della pelle del viso è un impegno quotidiano: piccole imperfezioni e segni del tempo sono difficili da combattere, ma possiamo trovare un alleato portentoso per avere finalmente un aspetto radioso in pochi istanti. Il segreto ce lo svelano alcune dellepiù amate di sempre, che ormai non possono più fare a meno di unaviso prodigiosa, l’ideale per avere una pelle sempre luminosa ed elastica. Scopriamolo insieme. Questa è laviso piùtop model alle attrici più famose, la loro pelle è sempre splendida e priva di imperfezioni: merito di alcuni prodotti quasi miracolosi, che offrono anche a noi l’opportunità di sentirci proprio come una. Per avere un aspetto luminoso e una cute più elastica, non ci ...