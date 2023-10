Icardi ancora determinante col Galatasaray | ma nel cuore c’è l’Inter! – TS

(Di giovedì 5 ottobre 2023)non perde il fiuto del gol e si rende protagonista nel. A detta di TuttoSport, però, neldell’argentino rimane l’Inter, dove avrebbe voluto tornare.INNAMORATO – Alcuni comportamenti discutibili e scelte societarie hanno condotto Maurolontano dall’Inter. L’attaccante, dopo un periodo di blackout, è tornato a rendersi determinate col. Continua a dimostrarlo, come ha fatto in Champions League lo scorso martedì, mettendo a segno il gol vittoria contro il Manchester United. L’ex capitano nerazzurro ora sembra essere felice in Turchia ma, secondo TuttoSport, sarebbe potuto esserlo maggiormente a Milano. A detta del quotidiano sportivo, infatti, ildell’argentino non ha mai smesso di pulsare per l’Inter. Proprio lì ...

« Ho scoperto della mia malattia in televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente . All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi ...

...Instagram stories la moglie del calciatore del Galatasaray Mauroha detto: " Ieri è stata la mia prova di ballo a Ballando con le stelle. Sono a Roma e sono arrivata ieri. Qui sembra...A soli 30 annipuòdare tanto al mondo del calcio. Magic momento completato dall'idillio ritrovato con la compagna Wanda Nada, che tornerà protagonista in Italia in tv nella ...

TS - Icardi ancora al top: in estate ha provato a tornare all'Inter. Rifiutate Milan, Juve e Roma Fcinternews.it

TS: “Icardi si sente ancora interista: ha chiesto agli agenti di ... fcinter1908

Intanto pedaliamo e conquistiamo la corona, pazienza se ancora non si sa per quanto si rimarrà sul trono. Un interista doc come Ligabue mette in musica i pensieri stupendi di un ex interista doc come ...Wanda Nara e Zaira Nara hanno trascorso alcuni giorni insieme ad Istanbul, prima che lady Icardi volasse a Roma per iniziare le prove con Pasquale La Rocca in vista della sua partecipazione alla nuova ...