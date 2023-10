I veicoli elettrici e gli incendi

Leggi su butac

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tanti (sciacalli) stanno sfruttando la tragedia dell’autobus di Mestre per attaccare ancora una volta i mezzi. Tra gli altri Matteo Salvini si è espresso così: Ho sentito che i Vigili del Fuoco parlavano delle batterie elettriche che prendono fuoco più velocemente, più rapidamente di altre forme di alimentazione. Questo, non so se c’entri o non c’entri, lascio ai tecnici la risposta ma in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico forse uno spunto di riflessione si deve fare… Ecco, ho pensato che fosse interessante cogliere quello spunto di riflessione, visto che Salvini, ministro delle Infrastrutture, non ha la più pallida idea della materia di cui parla. La prima cosa da dire è che questo è quanto riportato dal procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, sul luogo della tragedia: Non ci sono segni di frenata, né contatti con altri mezzi. Non si è verificato ...