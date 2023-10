I repubblicani devono trovare un nuovo speaker della Camera

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dopo che i trumpiani sono riusciti a silurare il (loro)dei rappresentanti, Kevin McCarthy, è cominciato il casting per sostituirlo. Comprensibilmente, lui si è rifiutato di indicare un nome e, in una riunione a porte chiuse, ha escluso di ricandidarsi. Le truppe del Gop, stando ai giornali americani, si sono divise in capannelli. È la prima volta che viene deposto uno. A correre saranno invece il leadermaggioranza al Senato, Steve Scalise, di fatto il vice di McCarthy, e Jim Jordan dell’Ohio, dell’ala più a destra del partito. Entrambi sono meno moderati del deputato californiano. Scalise è una figura più in linea con la tradizione, convinta di poter «unificare il partito», come ha scritto ieri in una lettera ai colleghi. Jordan si è contraddistinto per non aver ...