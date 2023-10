I pesci tornano nelle risaie | così nasce il riso sostenibile di Lidl

Per coltivare il riso "amico dei" a luglio sono stati immessi nelle risaie ferraresi circa 125.000 avannotti, piccolid'acqua dolce che contribuiscono a un ambiente ideale per la ...Fiumi e mari d'Italia tirano un sospiro di sollievo eun po' a respirare. L'onda blu dei volontari Plastic Free , la onlus impegnata dal 2019 nel ... Se nel 2050 ci sarà più plastica che...

"Abbiamo ripristinato le vecchie abitudini dei nostri nonni, forse dei nostri bisnonni - ci ha raccontato Mauro Tonello, imprenditore agricolo - dove la risaia aveva anche un altro apporto per la ...