I nuovi treni della Circumvesuviana a Napoli | una rivoluzione dentro le carrozze

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina di viaggiare attraverso le meraviglieCampania inmoderni, puliti e confortevoli. Questo non è più solo un sogno! La, la storica rete ferroviaria che collegaalle bellezze dell'area metropolitana eCostiera Amalfitana, sta per mettere in circolazione i suoi primi. Un salto nel passatoLa, con la sua storia risalente al XIX secolo, è sempre stata un pilastro per i residentiregione campana e un passaggio obbligato per i turisti desiderosi di esplorare Pompei, Sorrento e le altre gemmezona. Tuttavia, non si può ignorare il fatto che i, fino ...