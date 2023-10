I nuovi orrori della “setta dei digiuni” in Kenya | scoperte 214 stanze di tortura con “strumenti orrendi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) C’è una nuova raccapricciante svolta delle indagini sulla “del digiuno”. Le autorità keniote hanno scoperto 214dicollegate al culto creato nel Paese africano dal controverso predicatore Paul Mackenzie. Unaa tutti gli effetti, venuti a conoscenza degliinflitti ai suoi adepti. Le vittime del culto, attratte dalle promesse di salvezza e dalla possibilità di “vedere Gesù in paradiso” attraverso il digiuno, sono state costrette a subire violenze estreme, comprese violenze mortali, nelledisparse nella foresta di Shakahola, nell’entroterracittadina turistica di Malindi. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Standard, i corpi di almeno 450 individui sono stati rinvenuti in fosse comuni ...