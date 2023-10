I mondiali di calcio del 2030 si svolgeranno in tre continenti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Saranno il Marocco, il Portogallo e la Spagna a ospitare ididel, ma alcune partite si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, in occasione del centenario della competizione. Leggi

L’ Italia di Calcio a 5 si è radunata nella giornata di ieri a Policoro per preparare la sfida di venerdì 6 ottobre alla Repubblica Ceca, valida per ...

Arriva l’ufficialità. I Campionati Mondiali 2030 si svolgeranno in Marocco, Spagna e Portogallo. Tuttavia i primi tre match della rassegna iridata ...

AGI - Il comitato esecutivo della Fifa ha approvato all'unanimità il dossier Marocco - Spagna - Portogallo come candidatura unica per ospitare la Coppa ...

Il comitato esecutivo della Fifa ha approvato all’unanimità il dossier Marocco-Spagna-Portogallo come candidatura unica per ospitare la Coppa del ...

Arriva la decisione ufficiale per quanto riguarda l’ assegnazione dei Mondiali di calcio del 2030 . Lo scorso dicembre l’Argentina ha conquistato il ...

...asiatica sosterrà questo sforzo insieme a tutti gli altri componenti della famiglia del... Alla luce di tutto questo, il ritiro dell'Arabia Saudita dalla corsa per ospitare i2030 " ...Tre dei sei posti riservati al Sudamerica, dunque, sono già assegnati e quattro selezioni tra Brasile, Cile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù e Bolivia non giocheranno i

Calcio, Mondiali 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco: la decisione della Fifa ilGiornale.it

Mondiali 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. Ma le gare inaugurali saranno in Sudamerica La Gazzetta dello Sport

eFootball 2024, il simulatore calcistico che propone online tutte le emozioni del calcio mondiale, con le squadre e i campionati più prestigiosi si espande con la Season 2, battezzata "Elevate the ...Saranno il Marocco, il Portogallo e la Spagna a ospitare i mondiali di calcio del 2030, ma alcune partite si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, in occasione del centenario della competizion ...