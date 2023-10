I LEONI DI SICILIA | dal 25 ottobre in esclusiva su Disney+

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha diffuso il trailer ufficiale della serie originale italiana Idicon il nuovo singolo di Laura Pausini. In quali lingue sarà disponibile il nuovo singolo di Laura Pausini? Il brano sarà inoltre disponibile anche nella sua versione spagnola, intitolata “Durare”, selezionando l’audio degli episodi in spagnolo. l’artista italiana più premiata del mondo, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar e in attesa di ricevere il prestigioso riconoscimento di Persona dell’Anno 2023 dalla Latin Recording Academy, nell’anno del suo trentennale di carriera. Il nuovo album Alle porte di un nuovo album di inediti e del suo decimo tour mondiale. Il singolo “Durare”, uscito il 15 settembre, è una potente ballad dedicata all’amore che scorre insieme alle varie tappe di due vite che si fondono ...