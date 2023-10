(Di giovedì 5 ottobre 2023) Non mi sorprende perché l’Anpi è solo la caricatura di sé stessa, vanta titoli morali immeritati, si fregia di un nome che dovrebbe suscitare il rispetto e che invece si trasforma nel paravento del più trito e testardo filo-sovietismo

... editore ufficiale della Fallaci, Libero, con l'assenso ovviamente dell'autrice, pubblicava... il racconto sui).... editore ufficiale della Fallaci, Libero, con l'assenso ovviamente dell'autrice, pubblicava... il racconto sui).

I finti partigiani italiani si schierano contro i veri partigiani ucraini (di ... L'HuffPost

Tutte le fake news sulla Resistenza. Ecco la verità Collettiva.it

Non mi sorprende perché l’Anpi è solo la caricatura di sé stessa, vanta titoli morali immeritati, si fregia di un nome che dovrebbe suscitare il rispetto e ...Domani a Firenze si inaugura l'archivio della giornalista. Sarà consultabile, così come la sua biblioteca privata. È ora di studiare le opere della Signora per il loro valore letterario ...