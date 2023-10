I cittadini europei hanno paura che l’AI possa minacciare le prossime elezioni

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Prevenire è meglio che curare. Ma per prevenire efficacemente occorre vedere, analizzare e trovare una soluzione al dilagare di un fenomeno a livello mondiale, quello dei contenuti deepfake generati tramite AI. Tra le persone che recentemente sono state vittime di deepfake troviamo volti noti con Elon Musk e giornalisti della BBC o – ancora – Hillary Clinton. Quella della propaganda deepfake è una problematica che – soprattutto in luce delle tantechiave che ci saranno l’anno prossimo, tra cui quelle europee e quelle americane, e che coinvolgeranno circa 2 miliardi di persone – deve essere ben compresa e domata (anche se, nonostanteAct europeo, la questione rimane ancora spinosa come stiamo vedendo nel monografico di oggi). Un recente sondaggio citato da Euractiv (rete di media paneuropea specializzata nelle politiche dell’Unione ...