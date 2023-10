I Calibro 35 firmano anche la seconda stagione di “Blanca”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Già lo scorso anno si erano mostrati molto abili nel descrivere l’universo di, la fortunata serie tv di Rai Fiction. Quest’anno i35 hanno ritentato nella loro impresa con risultati ragguardevoli. Il nuovo soundtrack delladella fiction sarà disponibile dal prossimo 5 ottobre. I35 tornano a firmarequesto nuovo progetto. Arriva il nuovo soundtrack che accompagnerà l’uscita delladi. La fortunata serie di Rai Fiction ingaggia ancora una volta il gruppo, dopo il successo della prima, per continuare a raccontare l’universo della protagonista, attraverso la loro musica.35 per, foto Courtesy of ...

I Calibro 35 firmano la colonna sonora della seconda stagione di 'Blanca', disponibile dal 5 ottobre (anche in vinile).Dal 6 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Lullaby for my father” feat. Enrico Gabrielli (Calibro 35), il nuovo singolo dei Bright Magus ...