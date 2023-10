Hulk Hogan svela che Netflix ha perso i diritti per realizzare il film biografico con Chris Hemsworth

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il wrestlerha parlato del progettosulla sua vita, che dovrebbe essere interpretato da, aggiornando sulla situazione del. Ilsu, che dovrebbe essere interpretato da, potrebbe non essere realizzato. Secondo quanto dichiarato dal wrestler, infatti,avrebbeperil progetto. La situazione del, intervistato da Insight, ha dichiarato: "Si è trattata di una situazione in cui, per quanto riguarda gli affari,ha in un ...

Hulk Hogan in una recente intervista ha confermato la fine momentanea del biopic di Netflix a lui dedicato con protagonista Chris Hemsworth. The Immortal è una delle più grandi figure pop americane.