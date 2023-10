Horizon | la saga western di Kevin Costner sarà suddivisa in due parti | ecco il teaser e le date di uscita

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Warner Bros ha annunciato che, la nuovaideata dadistribuita in dueilè tornato alla regia con: An American, di cui è stato svelato unche annuncia la suddivisione del film in due capitoli. La data dinelle sale americane è quindi stata fissata al 28 giugno 2024 e al 16 agosto 2024. Il nuovoIl filmriportanel mondo delcon una storia che si svolge 15 anni prima e dopo la Guerra Civile americana, l'espansione e i ...

... o meno, sull'investire i propri soldi nel nuovo capitolo dellaopen world automobilistica di ... al limite del plagio, alla serie Forza, basterebbe fare un rapido confronto sui due modelli ...... Son of Crimson Firewatch Football Manager 2023 For Honor Forager Forza4 Forza5 ... L'Ombra della Guerra Lapin League of Legends Legends of Runeterra LEGO Star Wars: Ladegli ...

Kevin Costner, finalmente grosse novità sul kolossal western ... Everyeye Cinema

Bomba Sony: Horizon Forbidden West Complete Edition arriverà su ... Hardware Upgrade

La Warner Bros Pictures ha oggi diffuso il primo teaser trailer di Horizon: An American Saga, un l’ambizioso western con Kevin Costner che racconterà, in due parti, 15 anni di storia americana prima e ...Guardate il primo trailer ufficiale di Horizon: An American Saga, nuovo film diretto e interpretato da Kevin Costner.